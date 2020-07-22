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HaberlerDiğer Haberleri Milli motosikletçiler İspanya'da iki farklı yarışta Türkiye'yi temsil edecek
22.07.2020 - 10:29 | | AA

Milli motosikletçiler İspanya'da iki farklı yarışta Türkiye'yi temsil edecek

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, İspanya'da iki farklı şampiyonada piste çıkacak.

Milli motosikletçiler İspanya'da iki farklı yarışta Türkiye'yi temsil edecek
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, 24-26 Temmuz tarihlerinde Jerez-Angel Nieto pistinde yapılacak. Moto3 sınıfında milli sporcu Deniz Öncü derece için yarışacak.

Şampiyonanın üçüncü ayak yarışları, 24 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak, 25 Temmuz Cumartesi günü sıralamalarla geçilecek, 26 Temmuz Pazar günü ise Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu Deniz Öncü, TSİ 12.00'de sezonun 22 turluk üçüncü mücadelesi için start alacak.

Endülüs Grand Prix'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenecek.

Milli motosikletçiler İspanyada iki farklı yarışta Türkiyeyi temsil edecek

 

- Asrın Rodi Pak, ESBK'de piste çıkıyor

 

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) açılış ayağına katılacak.

İspanya'nın Navarra pistinde düzenlenecek ESBK, çift yarışla start alacak. Yamaha Stratos takımıyla şampiyonada boy gösterecek milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, 23-24 Temmuz tarihlerinde serbest antrenmanlara çıkacak.

Şampiyonada 25 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce sıralama, TSİ 16.45'te de sezonun ilk yarışı yapılacak. 26 Temmuz Pazar günü ise ikinci ayak yarışları TSİ 15.00'te başlayacak.

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