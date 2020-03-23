2008 Pekin Paralimpik OyunlarÄ±'nda ÅŸampiyon olan milli okÃ§u Gizem GiriÅŸmen, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n uyarÄ±larÄ±na dikkat Ã§ekerek, "KÃ¼resel bir salgÄ±n yaÅŸÄ±yoruz. YalnÄ±zca bireysel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± deÄŸil, toplumun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak da bizim ellerimizde. SaÄŸlÄ±k sistemimizin ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ artÄ±rmamak ve saÄŸlÄ±klÄ± kalmak iÃ§in gÃ¼venli mesafeni koru. Evde kal, hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de Ã§evreni koru" dedi.

MÄ°LLÄ° BADMÄ°NTONCU Ã–ZGE BAYRAK: EVÄ°MÄ°ZDE KALIP, ÃœLKEMÄ°ZÄ° KORUYALIM

AntrenmanlarÄ±na evinde devam eden milli badmintoncu Ã–zge Bayrak da, "Ãœlke olarak oldukÃ§a kÃ¶tÃ¼ bir dÃ¶nemden geÃ§iyoruz. Bu dÃ¶nemde evimizde kalÄ±p, Ã¼lkemizi koruyalÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

MÄ°LLÄ° OKÃ‡U YASEMÄ°N ECEM ANAGÃ–Z: TEDBÄ°RÄ° ELDEN BIRAKMAYALIM

PaniÄŸe gerek olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan milli okÃ§u Yasemin Ecem AnagÃ¶z, "KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n koyduÄŸu yasaklara uyalÄ±m. Panik yapmadan, tedbiri elden bÄ±rakmadan evimizde bekleyelim. Kendimize zaman ayÄ±ralÄ±m, yapmaya fÄ±rsat bulamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyleri yapalÄ±m. Bu zor gÃ¼nleri atlatacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

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