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21.09.2020 - 10:08 |

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da şampiyon oldu ve Türkiye rekorunu kırdı

Dünya rekoru denemesi için Meksika'da hazırlıklarını sürdüren ve koronavirüs nedeniyle 6 aydır ülkede olan milli serbest dalışçı Fatma Uruk, burada düzenlenen uluslararası sabit ağırlık çift paletli yarışmada 60 metreye dalarak hem altın madalya kazandı hem de Türkiye rekorunu 50 metreden 60 metreye çekti.

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da şampiyon oldu ve Türkiye rekorunu kırdı
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Meksika'da dünya rekoru denemesi için hazırlıklarını sürdüren milli serbest dalışçı Fatma Uruk, hazırlık döneminde Meksika'da katıldığı uluslararası organizasyonda 60 metre dalarak Türkiye rekoru kırdı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı.
31 yaşındaki sporcu, AIDA Federasyonunun sene içerisinde düzenlediği uluslararası yarışmalardan biri olan ve sabit ağırlık çift palet ile yapılan dalışta 60 metrelik rekoru ile kadınlarda birinci konuma yükseldi.

Daha önce 50 metre olan Türkiye rekorunu, yarışmada altın madalya elde edebilmek için 60 metreye çeken Fatma Uruk, kırdığı rekor sonrası yaptığı açıklamasında, "60 metre derinlikten sanki hiç nefesimi tutmamışım, 20 metreden geliyormuşum gibi çıkmam dışında sorun yaşamadık. Hakemler biraz şoka girdi sadece, ben sakinleştirdim sorun yok" dedi.

Uruk, "Türkiye rekorumuz hayırlı olsun. Ülkece daha iyi dereceleri hak ediyoruz ve alacağız. Zorlu mücadelenin ilk mükafatını Türkiye rekorunu 60 metre derinliğe çekerek ve böyle bir dönemde uluslararası bir yarışmada, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta altın madalya kazanarak elde ettim. Çok mutluyum" ifadelerini de kullandı.

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksikada şampiyon oldu ve Türkiye rekorunu kırdı

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