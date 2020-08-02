Milli sporcu Birgül Erken, dünya rekoru deneyecek

Bu daldaki rekorun daha önce Rus sporcu Veronika Kravtcova tarafından, Yunanistan'ın Porto Koufo kentinde 160 metre ile kırıldığını belirten Milli sporcu Erken, dünya rekoru denemesini 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Assos bölgesindeki Sokakağzı mevkisinde gerçekleştirecek. Erken, yeni rekoru kırabilmek için tek nefesle su altında 165 metre gitmeye çalışacak.

Milli sporcu Birgül Erken’in rekorunu tescil etmek için, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Teknik Kurul Üyesi Cenk Koç ve Uluslararası Apne 2 Gelişim Birliği (AIDA) Hakemi, Brezilyalı Raphael Vilamiu rekor alanında hazır bulunacak.

Üç ay önce Ayvacık’ta ekibiyle birlikte kampa giren Erken, hazırlıklarını tamamladığını ve rekoru kıracağına olan inancının da tam olduğunu söyledi. 160 metrelik mesafenin rekor için yeterli olduğunu ancak hedefinin 165 metre olduğunu belirten Erken, şöyle konuştu:

"Antrenmanlarda hedeflediğim mesafenin de üzerine çıkabileceğimi gördüğümüz için rekor hattını 165 metre olarak ayarladık. Ülkeme yeni bir Dünya rekoru kazandıracak olmanın verdiği heyecanla rekoru kıracağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Rekorumu bir kez daha doğduğum topraklarda destan yazan, başta Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman Mehmetçiğe ithaf edeceğim. Diğer bir heyecanım da bu rekoru felsefenin doğduğu coğrafya olarak kabul edilen Behramkale Assos’da kıracak olmam. Kıracağım bu rekorla, aklın ve bilimin doğduğu bu özel topraklardan insanlığı akla davet ederek, kadına yönelik her türlü şiddete ve kadın cinayetlerine ‘dur’ demek, cinsiyet temelli toplumsal şiddete maruz kalan tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmak istiyorum. Bu nedenle bu rekoru tüm kadınlara ve kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum. Son olarak, her daim yanımda olan kıymetli eşim Dr. Değer Erken başta olmak üzere tüm ekibime, Sayın Valimiz İlhami Aktaş ve destekçilerime teşekkür ederim."