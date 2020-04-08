Milli sporcular evlere konuk oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ülkemizde 11 Mart’ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından hızla önlemler almaya başladı. Bu kapsamda toplu alanlardaki salgın riski nedeniyle birçok etkinlik ve hizmeti, tedbir amaçlı durdurdu. İBB şirketlerinden Spor İstanbul’a bağlı spor tesisleri de geçici olarak kapatıldı.

İBB, Koronavirüs salgınıyla mücadelesini birçok alanda sürdürürken bir yandan da evlerinde kalanlar için profesyonel eğitmenlerin aktivite tavsiyelerini paylaşmaya devam ediyor. Spor İstanbul’un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan içeriklerde, yarından itibaren her hafta milli sporcular egzersiz yaptırmaya başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) sporcusu Neslihan Yiğit, yarın saat 11.00’de izleyicilere egzersiz önerilerini sunacak.

HER PERŞEMBE FARKLI BRANŞTAN SPORCU

Spor İstanbul, başarılarıyla uluslararası arenada ülkemizi onurlandıran sporcuların videolarını her Perşembe paylaşmaya devam edecek. İlk olarak, Badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcumuz Neslihan Yiğit ile başlayacak seriler, her hafta farklı milli sporcunun katılımıyla devam edecek. Önümüzdeki haftanın konuğu ise, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kota mücadelesini sürdüren İstanbul BBSK'nın başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol.

İLK KONUK NESLİHAN YİĞİT

Milli Badmintoncu Neslihan Yiğit, 2012 Yaz Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ederek, Badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olma başarısına ulaştı. Mersin'in ev sahipliğindeki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcu, tek ve çift kadınlarda Özge Bayrak ile şampiyonluğu elde etti.

Yiğit, 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 2016 Rio Olimpiyatları yolunda desteklenecek, madalya vadeden 16 "altın" çocuğu arasında yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları için de kota almayı başaran başarılı sporcu, 2021 yılına ertelenen dev organizasyon için hazırlıklarına yoğun olarak devam ediyor.