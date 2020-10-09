Milli Takım'da yedeklerden As'lara forma mesajı!

ERKAN AYRAÇ



Almanya gibi bir futbol ekolü karşısında üç kez geriye düşmesine rağmen son dakikada bulduğu golle maçın 3-3 bitmesini sağlayan A Milli Futbol Takımı’nda birçok isim performansı ile öne çıktı.

Bir hazırlık maçı olduğu için iki taraf da daha az şans bulan isimleri sahaya sürerken, ay-yıldızlı futbolcular adeta As kadroya mücadeleci ve pes etmeyen oyunlarıyla mesaj gönderdi, gelecek karşılaşmalarda forma rekabetinin artacağını gösterdi.

Bu isimlerden zirveye çıkan futbolcu ise Alanyaspor’un tecrübeli ismi Efecan Karaca oldu. 31 yaşında olmasına rağmen üçüncü kez milli formayı giyen Karaca, enerjisiyle hem takımı ateşledi hem de ilk golünü atarak geceyi kendisi için ölümsüzleştirdi. İki şut deneyen ve bunların birisinde isabet sağlayan tecrübeli futbolcu, oyunun savunma kısmında ise girdiği 8 ikili mücadeleden altısını kazandı.

Maçta 90 dakika forma giyen Nazım Sangare 58 kez topla buluşarak bu alanda Hasan Ali ve Merih ile birlikte zirveye çıktı. Pas isabetinde ise Merih Demiral, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman %90 barajını geçen isimler oldu. Gol perdesini müthiş bir şutla açan Ozan Tufan, 2 isabetli vuruş yaparken, 1 pas arası yaptı, 3 ikili mücadele kazandı.Gizli kahramanGecenin görünmeyen kahramanı vardı. Tecrübeli file bekçisi Mert Günok kalesine gelen 9 şutun 6’sını çelmeyi başardı. Günok’un özellikle Brandt’ın vuruşlarındaki kurtarışları büyük alkış aldı.

Almanlar’da hayal kırıklığı

Alman basını gol düellosu şeklinde geçen maça geniş yer ayırırken, Panzerlerin ortaya koyduğu performansı beğenmedi.

Die Welt gazetesi, “Alman Milli Takımı, Türkiye’ye karşı beraberliğin ötesine geçmeyi başaramadı” ifadesini kullanırken, Der Westen de Almanya’nın Türkiye karşısında üç kez öne geçmesine karşın galip gelememesini ‘inanılmaz’ olarak yorumladı.

Almanya’nın futbolundaki düşüşe dikkat çeken Bild gazetesi ise “Almanya’da kimse bu yüzden televizyonu açmıyor. 2020’de üçüncü maçta da benzer bir son” diye yazdı.

Türk ve Alman Futbolunda İz Bırakmış Futbol Elçileri