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22.08.2020 - 22:15 | | İSTANBUL (DHA) -

Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); futbol gelişim direktörlüğüne Oğuz Çetin, yardımcılığına Rüştü Reçber, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü ve genç milli takımlar sorumluluğu görevine Tolunay Kafkas ve A ve Ümit Milli Takımları maç ve oyuncu izleme antrenörlüğü görevine Hami Mandıralı'nın getirildiğini açıkladı.

Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı
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Milli takımlarda yeni görevlendirmeler...

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit (U21) Milli Takımı'nda yeni görevlendirmelerde bulunuldu. Buna göre; Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit (U21) Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit (U21) Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu" ifadelerine yer verildi.

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Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı

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