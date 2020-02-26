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26.02.2020 - 12:30 | | ANKARA (AA)

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Katar'da çeyrek finalde

Milli sporcu Çağla Büyükakçay, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Katar Total Açık 2020'de çiftlerde çeyrek finale kaldı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Katar'da çeyrek finalde

 

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay ile Alman partneri Laura Siegemund, Katar'ın başkenti Doha'daki turnuvada 7 numaralı seribaşı Tayvanlı Hao-Ching Chan/Latisha Chan ikilisinin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Çağla-Siegemund ekibi, çeyrek finalde Çek Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çiftiyle karşılaşacak.

Milli tenisçi ile Alman partneri Siegemund, Premier seviye WTA turnuvasının ilk turunda eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Caroline Garcia'yı 2-0 yenmişti.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Katarda çeyrek finalde

 

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