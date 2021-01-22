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22.01.2021 - 23:18 | | AA

Milli tenisçi Ergi Kırkın çeyrek finalde elendi

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"a milli tenisçi Ergi Kırkın, çeyrek finalde veda etti.

Milli tenisçi Ergi Kırkın çeyrek finalde elendi
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Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"a milli tenisçi Ergi Kırkın, çeyrek finalde veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final mücadelesinde korta çıkan Ergi Kırkın, 7 numaralı seribaşı Slovak raket Jozef Kovalik'e 6-7, 6-0, 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi. Kovalik, 2 saat 23 dakika süren mücadele sonunda adını yarı finale yazdırdı. Slovak raket, İsviçreli Marc-Andre Huesler'i 7-5, 6-3'lik setlerle geçen Fransız Arthur Rinderknech ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Günün bir diğer çeyrek final maçında ise Fransız Benjamin Bonzi, vatandaşı Antoine Hoang'ı 6-7, 6-1, 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bonzi, Japon raket Go Soeda’nın maça çıkmaması ile son dörtte yerini alan Mısırlı Mohamed Safwat ile final mücadelesi verecek. 

Turnuvada yarı finalin ilk maçında yarın saat 11.00'de Benjamin Bonzi ile Mohamed Safwat karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından da Arthur Rinderknech ile Jozef Kovalik mücadele edecek. 

"İstanbul Indoor Challenger"da çiftlerde finalin adı da belli oldu. Çiftler yarı final mücadelesinde Robert Galloway-Alex Lawson ikilisini 7-6 ve 6-1 ile mağlup eden Andre Goransson-David Pel çifti adını finale yazdırdı. Bir numaralı seribaşı Jonathan Erlich-Andrei Vasilevski'yi 7-6 ve 6-3 ile geçen Lloyd Glasspool-Harri Heliovaara çifti finale yükselen bir diğer ikili oldu.

Milli tenisçi Ergi Kırkın çeyrek finalde elendi

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