Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da ana tablo mücadeleleri başladı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, TED Spor Kulübünün kapalı kortlarında gerçekleştirilen turnuvada milli tenisçi Ergi Kırkın ikinci tura yükseldi.

Ergi Kırkın, dünya eski 33 numarası İtalyan raket Paolo Lorenzi'yi 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı. Kırkın'ın ikinci turdaki rakibi 1 numaralı seribaşı Daniel Elahi Galan ile Brezilyalı Joao Menezes arasındaki maçın kazananı olacak.

Altuğ Çelikbilek ise turnuvanın 7 numaralı seribaşı Slovak Jozef Kovalik'e 7-5, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Thiago Seyboth Wild, Mısırlı raket Mohamed Safwat'a 6-4 ve 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvaya erken veda ederken, turnuvanın 6 numaralı seribaşı olan 18 yaşındaki genç raket Lorenzo Musetti ise Danilo Petrovic'i 6-4, 7-6'lık setlerle yenerek ikinci tura yükseldi.

Turnuvanın üçüncü gününde yarın milli tenisçi Cem İlkel ve 1 numaralı seribaşı Daniel Elahi Galan, korta çıkan isimler arasında olacak. Çiftler heyecanının da yarın başlayacağı organizasyonda, Sarp Ağabigün-Ergi Kırkın ikilisi de mücadele edecek.