Milli tenisçi Ergi KÄ±rkÄ±n, Tunus'ta zirvede yer aldÄ±
Milli tenisÃ§i Ergin KÄ±rkÄ±n, Tunus'un MonastÄ±r kentinde dÃ¼zenlenen Magic Hotel Tours'un finalinde EstonyalÄ± rakibi Kenneth Raisma'yÄ± maÄŸlup etti.Â
Milli tenisÃ§i Ergin KÄ±rkÄ±n, Tunus'un MonastÄ±r kentinde dÃ¼zenlenen Magic Hotel Tours'un finalinde EstonyalÄ± rakibi Kenneth Raisma'yÄ± maÄŸlup etti.Â
TÃ¼rkiye Tenis Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ergin KÄ±rkÄ±n, UluslararasÄ± Tenis Federasyonunun toplamda 15 bin dolarlÄ±k para Ã¶dÃ¼llÃ¼ turnuvasÄ±nda set kaybÄ± yaÅŸamadan finale Ã§Ä±ktÄ±.Â
Finalde EstonyalÄ± rakibi Kenneth Raisma karÅŸÄ±sÄ±nda 89 dakika sÃ¼ren maÃ§ta 5 kez servis kÄ±rmayÄ± baÅŸaran Ergin KÄ±rkÄ±n, rakibini 1-6, 6-4, 6-1 sonuÃ§larla yendi.Â
Profesyonel kariyerinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ zaferini kazanan 21 yaÅŸÄ±ndaki milli sporcu, tenise verilen salgÄ±n arasÄ±ndan sonra profesyonel turda kupa kaldÄ±ran ilk milli sporcu oldu.