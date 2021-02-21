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21.02.2021 - 22:38 | | AA

Milli yüzücü Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.

Milli yüzücü Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti
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Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki son gün müsabakalarda, Ankara TOHM ekibinden antrenörlüğünü Gjon Shyti’nin yaptığı Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Deniz, 800 Metre Serbest Kategorisinde 8.32.41’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Antalya TOHM ekibinden antrenörlüğünü Hakan Delibaş'ın yaptığı Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Mert Kılavuz da 800 metre Serbest 17-18, 19 Yaş kategorilerinde 7.54.77’lik derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.

Müsabakalarda Ankara TOHM'dan antrenörlüğünü Gjon Shyti'nin yaptığı Enka Spor Kulübü yüzücüsü Merve Tuncel ise 800 metre Serbest 15-16 Yaş, 17-18 Yaş, 19 yaş kategorilerinde 8.27.38’lik derecesi ile Türkiye rekoru kırmayı başardı. 

Organizasyon bugün düzenlenen müsabakalarla sona erdi

Milli yüzücü Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

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