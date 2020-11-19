Milli Yüzücü Emre Sakçı: "Bu daha başlangıç"

Uluslararası Yüzme Ligi’nde üst üste Avrupa rekoru kıran milli yüzücüsü Emre Sakçı, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüzme Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, Yüzme Şubesi Sorumlusu Orel Oral, annesi Özlem Evcan ve antrenörü Türker Oktay’ın katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yüzme branşı için bir kültür oluşmaya başladığını belirten milli sporcu, “Macaristan’da dünya rekorunu kıramadık, inşallah bir dahaki için o da cebimizde kalsın. Çok gururlu ve mutluyum, ancak daha başaracak çok işimiz var. Yarışlarda duygularım karmakarışık bir taraftan 10 Kasım, bir taraftan İzmir aklımdaydı. Duygularım, biraz karışık biraz yorgunum. Gururluyum, hislerimi daha açıklayamıyorum çünkü daha çok işimiz var. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmaz ve başarılar artarak devam eder” dedi.

Olimpiyattaki madalya şansını ise Emre Sakçı şu sözlerle açıkladı: “Tokyo’ya bayrağımızı temsil etmeye gideceğim. Ülkeme ve kulübüme yakışır bir sporcu kimliği ortaya koymak istiyorum. Yarı final ve final hedefim var. Bunu başarırsak bu da ülkemiz için ilk olacak. Emreler gelmek istiyor deniliyor, Emreler gelmesin, Aliler, Veliler gelsinki farklı farklı değerlerimiz olsun. Tek bir kişi olmasın, kültürümüz olun.”

‘Üzerine koymalıyım’

Bir idolü olmadığını ancak başarılı sporcuların hayatlarından kendine dersler çıkardığını aktaran Fenerbahçe’nin sporcusu, “Sürekli yol kat etmeye çalışıyorum. Hep üzerine ne koyarız arayışındayım. Sürekli gelişim içinde olmazsanız, yoksa ezilir gidersiniz. Hep farklı olmaya çalışıyorum. Farkı oluşturmak için farklı olmanız gerek. Sırrım sürekli büyümeye çalışmak” diye konuştu.

‘Tartışmasız en iyi yüzücü’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Emre’nin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Koç şöyle devam etti: “Emre’nin başarıları hem kendi hem de Fenerbahçe için iyi ama özellikle Türkiye’deki yüzme sporu için çok iyi. İdoller peşlerinden gençleri sürüklerler. Emre, Türk yüzme tarihinin gelmiş geçmiş tartışmasız açık ara en iyi yüzücüsü. İnşallah sadece rekorlar kırmaz, Türkiye’de yüzmenin gelişmesi için elinden geleni yapar. Emre’de bir Yüzme Federasyonu Başkanı, bir Spor Bakanı profili görüyorum.”

‘Gurur duyuyorum’

Emre Sakçı’nın annesi Özlem Evcan da oğlunun başarılarıyla her zaman gurur duyduğunu söyledi. Kursa gitsin, bir sporla uğraşsın derken bugünlere geldiklerini belirten Özlem Evcan, “İlk istediği Fenerbahçe yüzücüsü olmaktı. Küçükken ‘Ben Fenerbahçe sporcusu olabilecek miyim?’ demişti. Şu an camia tarafından sahiplenilmesi bir anne olarak beni onurlandırıyor” dedi.

"İzmir konu olunca modum düşüyor"

Emre Sakçı, şampiyonluk kazandığı yarışta kalbinin üzerindeki İzmir yazısına da değindi. Fenerbahçe sporcu, “Yaşanan olaydan dolayı, İzmir gerçekten hassas noktamız, özellikle biz İzmirliler için. İzmir konusu ne zaman açılsa modum düşüyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sporun evrenselliğini kullanarak İzmir’e dikkat çekmeye çalıştık. Elimizden gelen buydu, bir farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi.

‘Üzerine koyarak devam edeceğiz’

Milli sporcunun antrenörlüğünü yapan Türker Oktay, Emre’den hiçbir zaman umudunu kesmediğini belirtti. Emre Sakçı ile 12 yaşından beri çalıştıklarını belirten Oktay, “Performans olarak güzel bir ergenlik geçiremedi ama ondan umudumuzu kesmedik. 14-15 yaşına kadar kayda değer başarısı yoktu. Ama biz hep olimpiyat hedefimizi sürdürdük. 15 yaşından sonra vücudu oturmaya başladı. İlk dünya gençler rekorunu 2015 yılında, 17 yaşında kırdı. Üstüne koya koya bugünlere geldik. Bu son başarımız olarak görmeyin, bunun da çok üzerine çıkaracağız” değerlendirmesinde bulundu.