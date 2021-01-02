Milli yüzücü Emre Sakçı’ya büyük ödül!

Türkiye’ye ulusal gelişim ödülünü veren dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden SwimSwam, Emre Sakçı’yı da zirveye çıkardı. 2020 Swammy Ödülleri’nde milli sporcumuz ‘Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü’ unvanına layık görüldü.

2020 yılında Macaristan’da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nde 3 Avrupa rekoru kırıp birçok yarış kazanan İzmirli milli sporcu Emre Sakçı’nın başarıları Avrupa’da da yankı uyandırdı. Sakçı, “Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü” ödülüne layık görüldü.

Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden, ‘SwimSwam’ tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri’nde Uluslararası Yüzme Ligi’nde 50 metre kurbağalama kısa kulvar ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 3 rekor birden kıran milli gururumuz Sakçı, yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü oldu.

Kariyeri başarılarla dolu olan Emre Sakçı, 2015 yılında ise Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67’lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu unvanını almıştı.



Bir ödül daha

Öte yandan geride bıraktığımız yılı Kovid-19’a rağmen birçok başarıyla noktalayan Türkiye ise 2020 Swammy Ödülleri’nde ulusal gelişim ödülünün sahibi olmuştu. 15 yaşındaki Merve Tuncel de hem aldığı olimpiyat bileti hem de kırdığı rekorlarla Türk yüzmesinin geleceğinin parlak olduğunu ve yapılan yatırımların meyvesinin alındığını herkese gösterdi.