Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ENKA sporcusu Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpiyat A barajını geçen Merve Tuncel'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 400 metre serbest stilde 4:06.83'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Merve Tuncel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 400 metre serbest stilde elde ettiği 4:06.83'lük dereceyle Olimpiyat A barajına geçen Merve Tuncel'i kutluyorum. Yakın zamanda 1500 metre serbestte dünya gençler rekoru kıran Milli yüzücümüz başarısıyla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli Sporcumuzun başarısında ailesi başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyor, Merve Tuncel'e başarılarının devamını diliyorum."

TYF Başkanı Erkan Yalçın, gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti.

Türkiye Yüzme Federasyonunun Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest yarışında 15.45.29'luk derecesi ile kısa kulvar dünya gençler rekoru kıran sporcumuz Merve Tuncel ve antrenörü Gjon Shyti, Sayın Federasyon Başkanımız tarafından tebrik edildi." ifadelerine yer verildi.

ENKA'nın milli yüzücüsü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.

Merve Tuncel, son olarak 2013 yılında Avustralyalı Chelsea Gubecka'nın kırdığı 15.54.69'luk dünya rekorunu geride bırakmayı başarmıştı.