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HaberlerFenerbahçe Haberleri Milliyet yazdı, Fenerium açıkladı
06.09.2020 - 07:00 |

Milliyet yazdı, Fenerium açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Milliyet’in dün manşetine taşıdığı Fenerium mağazalarında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışındaki Süper Lig kulüplerinin ürünlerinin satışı için başlattığı anlamlı kampanyayı resmen duyurdu.

Milliyet yazdı, Fenerium açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü, Milliyet’in dün manşetine taşıdığı, dayanışma amacıyla Fenerium mağazalarında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışındaki Süper Lig kulüplerinin ürünlerinin satışı için başlattığı anlamlı kampanyayı resmen duyurdu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 17 kulübe kampanyaya katılmaları için mektup gönderildiği bildirildi. Kulüp başkanlarına, “Birlikte Daha Güçlüyüz” vurgusuyla gönderilen mektupta, Ülker Stadı Maraton Alt Fenerium Mağazası’nda oluşturulacak özel alanda, diğer takımlara gönül vermiş taraftarlarla, kulüplerinin formalarını buluşturmanın amaçlandığı kaydedildi. Satıştan elde edilecek tüm gelirin ilgili kulüplere gönderileceği de duyuruldu.

Milliyet yazdı, Fenerium açıkladı

Milliyet yazdı, Fenerium açıkladı

 

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