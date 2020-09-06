Milliyet yazdı, Fenerium açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Milliyet’in dün manşetine taşıdığı, dayanışma amacıyla Fenerium mağazalarında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışındaki Süper Lig kulüplerinin ürünlerinin satışı için başlattığı anlamlı kampanyayı resmen duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 17 kulübe kampanyaya katılmaları için mektup gönderildiği bildirildi. Kulüp başkanlarına, “Birlikte Daha Güçlüyüz” vurgusuyla gönderilen mektupta, Ülker Stadı Maraton Alt Fenerium Mağazası’nda oluşturulacak özel alanda, diğer takımlara gönül vermiş taraftarlarla, kulüplerinin formalarını buluşturmanın amaçlandığı kaydedildi. Satıştan elde edilecek tüm gelirin ilgili kulüplere gönderileceği de duyuruldu.

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