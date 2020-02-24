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24.02.2020 - 10:36 | | İSTANBUL (AA)

Milwaukee Bucks NBA tarihine geçti! En erken play-off...

NBA'de Milwaukee Bucks, organizasyon tarihinde en erken play-offlarla ulaşan takım oldu.

Milwaukee Bucks NBA tarihine geçti! En erken play-off...
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'un Washington Wizards'ı 126-117 yenmesiyle normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantiledi ve NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Bucks, bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.

Lakers, seriyi 5 maça çıkardı

Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, sahasında Boston Celtics'i 114-112 yenerek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.

Anthony Davis'in 32 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı maçta, LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Celtics'te 41 sayı üreten Jayson Tatum maçın en skorer ismi olurken, Jaylen Brown 20, Daniel Theis 16 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 114-112

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 127-81

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 128-116

Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-117

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 131-103

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 101-115

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 107-104

Milwaukee Bucks NBA tarihine geçti En erken play-off...

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