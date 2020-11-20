Milwaukee Bucks'dan Ersan İlyasova kararı!

Milwaukee Bucks'ın Sacramento Kings ile yapacağı takasta kullanmak istediği milli oyuncu Ersan İlyasova, anlaşmanın iptal olmasının ardından serbest bırakılıyor.

Daha önce iki dönem Milwaukee'de oynayan Ersan İlyasova, Doğu ekibinde 2018'den bu yana kariyerine devam ediyordu.

33 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda 63 maça çıkarken, 6.6 sayı ve 4.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.