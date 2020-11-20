Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Milwaukee Bucks'dan Ersan İlyasova kararı!
20.11.2020 - 00:11 | | AA

Milwaukee Bucks'dan Ersan İlyasova kararı!

NBA ekibi Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Milwaukee Bucks'dan Ersan İlyasova kararı!
ABONE OL

Milwaukee Bucks'ın Sacramento Kings ile yapacağı takasta kullanmak istediği milli oyuncu Ersan İlyasova, anlaşmanın iptal olmasının ardından serbest bırakılıyor.

Daha önce iki dönem Milwaukee'de oynayan Ersan İlyasova, Doğu ekibinde 2018'den bu yana kariyerine devam ediyordu.

33 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda 63 maça çıkarken, 6.6 sayı ve 4.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Milwaukee Bucksdan Ersan İlyasova kararı

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Muriç ikinci kez baba oldu
    Muriç ikinci kez baba oldu
  2. İngiliz efsane, Çağlar'ı istedi!
    İngiliz efsane, Çağlar'ı istedi!
  3. Milwaukee Bucks'dan İlyasova kararı!
    Milwaukee Bucks'dan İlyasova kararı!
  4. Rublev, Thiem'i 2-0 mağlup etti!
    Rublev, Thiem'i 2-0 mağlup etti!
  5. Ormanspor'da koronavirüs vakası!
    Ormanspor'da koronavirüs vakası!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'de 1 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - Fenerbahçe'de 1 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - NBA'da Klay Thompson şoku! Sezonu kapattı...

Son dakika - NBA'da Klay Thompson şoku! Sezonu kapattı...

Son dakika - Antalyaspor'dan Tahkim Kurulu'na tepki

Son dakika - Antalyaspor'dan Tahkim Kurulu'na tepki

Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru

Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet