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HaberlerKonyaspor Haberleri Minik Zeynep'in istediği oldu! 4-0'ı duyunca ağlamıştı...
29.10.2015 - 15:06 | | DHA

Minik Zeynep'in istediği oldu! 4-0'ı duyunca ağlamıştı...

Konya'da 4 yaşındaki Zeynep Şimşek, Torku Konyaspor'un, geçen pazar günü Başakşehirspor'a 4-0 mağlup olması duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. O anları ise babası Mehmet Şimşek, cep telefonunun kamerasına kaydedip, sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı. Minik Zeynep'in ağlaması kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine yerel bir gazetede görev yapan spor muhabirleri, Zeynep'i, Torku Konyasporlu futbolcularla buluşturdu.

Minik Zeynep'in istediği oldu! 4-0'ı duyunca ağlamıştı...
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İsteği oldu! 4-0'a ağlamıştı...
İsteği oldu! 4-0'a ağlamıştı...
İsteği oldu! 4-0'a ağlamıştı...
İsteği oldu! 4-0'a ağlamıştı...Haberin Tüm Fotoğrafları

Beyşehir'de oturan Mehmet Şimşek, babasıyla Torku Konyaspor'un Başakşehirspor karşısında 4-0 mağlup olması hakkında sohbet ettiği sırada koyu bir Konyaspor taraftarı olan kızı Zeynep, yeşil-beyazlı ekibin yenildiğini duyunca ağlamaya çalıştı.

Mehmet Şimşek de hem kızını teselli etmeye çalıştı, hem de o anları cep telefonunun kamerasına kaydetti. Şişmek, bu görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde sayfasında paylaştı. Ancak minik Zeynep'in bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine kentte yerel yayın yapan Yenigün Gazetesi'nin spor muhabirleri, minik Zeynep ve ailesine ulaştı. Ardından minik Zeynep'i, Torku Konyasporlu futbolcularla buluşturdu. Futbolcularda minik Zeynep'e sarılıp, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçı için galibiyet sözü verdi. Konyasporlu futbolcular minik Zeynep'i bir daha üzmeyeceklerinin sözünü verirken, minik Zeynep ile bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kızı Zeynep'in koyu bir Konyaspor taraftarı olduğunu belirten Mehmet Şimşek, "Konyaspor maçı 4 - 0 kaybettiği için üzülmemesi için Zeynep'e söylememiştim. Babam bana maç sonucunu sorduğunda ona söylerken Zeynep duydu ve çok üzüldü. Daha sonra ağlamaya başladı. Kendisini teselli etmeye çalıştım. Ağlamasına çok üzülmeme rağmen, kızımın Konyasporluluğu beni çok mutlu etti. Bunun üzerine video kaydı yaptım" dedi.

Minik Zeynepin istediği oldu 4-0ı duyunca ağlamıştı...

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