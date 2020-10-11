11.10.2020 - 09:29 |
Mircea Lucescu en iyi 11'ini seçti
Mircea Lucescu, çalıştırdığı takımlardaki öğrencilerinden oluşan en iyi ilk 11'i çıkardı.
Mircea Lucescu, kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımlardan oluşan eski öğrencilerinden en iyi 11'ini oluşturdu.
Kurduğu kadroda Shakhtar Donetsk, Inter, Brescia ağırlıklı isimleri tercih eden Lucescu herhangi bir Türk oyuncuyu seçmezken vatandaşı eski Galatasaraylı Gheorghe Hagi'yi listeye ekledi.
Lucescu'nun seçtiği ilk 11 şu şekilde:
Pagliuca
Javier Zanetti, Bergomi, Rakitskiy, Mykolenko
Pirlo, Fernandinho (Diego Simeone)
Hagi (Douglas Costa)
Roberto Baggio, Willian
Ronaldo