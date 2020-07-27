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27.07.2020 - 10:51 | | Fanatik

Mirin, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralık olarak gönderdiği Nicolas Isimat Mirin'in gelecek sezon Siyah Beyazlı takımın kadrosunda yer alıp almayacağı büyük merak konusuydu. Fransız stoperden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Mirin, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı!
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Beşiktaş'ın Ocak 2019'da PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Nicolas Isimat Mirin, Siyah Beyazlılar'da beklenen performansı gösterememesinin ardından geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralanmıştı. Bu sezon Ligue 2'ye düşen Fransız ekibiyle mukavelesi sona eren ve tekrar Beşiktaş'a dönen Mirin, geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Mirin, Beşiktaşa geri döneceğini açıkladı

Eindhovens Dagblad gazetesinin sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki savunmacı, "Beşiktaş'taki durumum belirsiz ama forma şansı bulabilmek için savaşacağım. Bir gün yeniden PSV Eindhoven'a dönmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı. Bu sezon yalnızca 16 maçta forma şansı bulabilen Mirin'in Kara Kartal'daki mukavelesi 2022 yazında bitecek.

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