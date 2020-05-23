Mirsad Türkcan: "Cengizler, Çağlarlar, Enesler çıkması lazım"

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Pandemi sürecinin tüm sektörlere ağır darbe indirdiğini aktaran Türkcan, “Bu salgın geçsin gerisi kolay. Birçok iş alanı doğal olarak olumsuz etkilendi ama normal hayata döndüğümüzde en kolay toparlayacak sektör bana göre futbol olacak. Artık süreçten sonra büyük paraların harcanması zor” diye konuştu

Cengiz Ünder, Zeki Çelik ve Ozan Tufan gibi milli futbolcularımızın temsilciliğini yapan ve son yıllarda birçok uluslararası transferde de önemli rol oynayan Mirsad Türkcan, yaşanan koronavirüs sürecinin spor dünyasına yansımasını Milliyet’e değerlendirdi.

Öncelikle sağlığın en önemli konu olduğunu ifade eden Türkcan, “Önce sağlık. Bu salgın bitsin, pandemi kalksın gerisi kolay. Birçok sektör doğal olarak etkilendi ama normal hayata döndüğümüzde en kolay toparlayacak sektör futbol olacak. İnsanlar sıkılıyor. Bu yüzden normal hayatımıza döndüğümüzde futbola ve spora yine büyük bir ilgi olacak. Ama tek dileğim şu anda bu pandemi ve salgının bir an önce bitmesi. Bu süreçten sonra da artık büyük paraların harcanması zor. Oyuncu yetiştirip bunları yurt dışına satmamız gerekiyor. Artık ekonomik olarak Avrupa ile baş edemeyiz” dedi.



Liglerin durdurulması nedeniyle kulüplerin büyük gelir kaybına uğradığına vurgu yapan Mirsad Türkcan, “Salgın ve pandemi ne kadar az sürerse o kadar önemli olacak spor ve futbol için. Futbol sponsorluklardan önemli gelirler elde ediyor. Bunun yanı sıra bilet ve forma satışları da bütçelerde önemli yer tutuyor. İnsan sağlığı çok önemli. Bu konu halledildikten sonra doğal olarak ekonomik bir sıkıntı yaşayacak tüm sektörler. Zaten darbe aldı ekonomiler. Sonuç olarak ne kadar kısa sürerse dünya için o kadar iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Mirsad Türkcan, bu süreçte oyuncuların kontratları, olası ücret indirimleri gibi konularla alakalı görüşlerini de açıkladı. “Bazı oyuncuların yıllık ücretlerinde indirime gittiği konuşuluyor Avrupa’da ama bu bence daha tahmin düzeyinde. Ben kesin bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kulüpler de oyuncular da bence bir süre bekler. Ondan sonra karar verilir” yorumunu yaptı.

‘Bizim üretmemiz lazım’

Mirsad Türkcan’a, Bayern Münih eski başkanı Uli Höenes’in “Artık futbol dünyasında 100 milyon euro bonservis bedeli verilemez” demecini hatırlattık ve bu salgının zaten zor günler geçiren kulüplerimizi ekonomik olarak nasıl etkileyeceğini de sorduk:

“Bence dünya çapında takımlar içinde bir iki sene öyle durumlar söz konusu olabilir. Ama bizim problemimiz başka. Biz üretmiyoruz, yetiştirmiyoruz. Oyuncu yetiştirip satmamız lazım. Çok büyük gelirleri var İtalyan, İspanyol, İngiliz kulüplerinin. Bizim böyle bir durumumuz yok. Dört beş kulüp yıldız oyuncu getirmek zorunda. Ama benim hep söylediğim gibi yeni Cengizler, Çağlarlar, Enesler, Zekiler çıkması lazım. Kulüplerimiz bu sayede ekstra gelir elde etsinler.”

Kulüplerin daha çok genç oyunculara yatırım yapması gerektiğini de aktaran Mirsad Türkcan, “Bu süreç bittiğinde de yıldızlar mutlaka gelecek. Seyirci sever yıldızları. Bir yıldız isim alınabilir ama takımın geri kalanında kulüplerin kendi yetiştireceği oyuncular olmalı. Artık Avrupa ile yarışamayız ekonomik olarak. Kendi ülkemizden, Afrika’dan ya da Balkanlar’dan genç isimleri bulmamız, bu isimlere yatırım yapıp yetiştirmemiz lazım. Bence bundan sonra üretime dönmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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