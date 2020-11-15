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15.11.2020 - 11:42 | | Mısır, (DHA)

Mısırlı ünlü futbolcu Salah, kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın koronavirüse, Kahirede katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı. Mısır basını Salahın katıldığı düğündeki görüntüleri yayınladı.

Mısırlı ünlü futbolcu Salah, kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı
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Liverpool'un ve Mısır Milli Takımı'nın 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonunun Twitterdan yaptığı açıklamada, Salahın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.  

ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK

Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpoolun 21 Kasımda ligdeki Leicester City, 25 Kasımda da UEFA Şampiyonlar Ligindeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.

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Mısırlı ünlü futbolcu Salah, kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı

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