Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Ocak)
14.01.2021 - 16:33 |

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Ocak)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Ocak)
ABONE OL

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM FK – AMED SPORTİF
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR - İNEGÖLSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖİS - SAKARYASPOR

    Oğuz Altay açıkladı! Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşananların perde arkası...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. James Harden, Brooklyn Nets'te!
      James Harden, Brooklyn Nets'te!
    2. Jovic, Eintracht Frankfurt'a geri döndü!
      Jovic, Eintracht Frankfurt'a geri döndü!
    3. Beypiliç Boluspor'da transfer
      Beypiliç Boluspor'da transfer
    4. Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Ocak)
      Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Ocak)
    5. Derbi hazırlıkları başladı
      Derbi hazırlıkları başladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin bomba transferini açıkladı! Mesut'un ardından...

    Son dakika | Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin bomba transferini açıkladı! Mesut'un ardından...

    Rafael Nadal Avustralya Açık'a antrenörsüz katılacak

    Rafael Nadal Avustralya Açık'a antrenörsüz katılacak

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi!

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi!

    Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

    Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet