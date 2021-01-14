14.01.2021 - 16:33 |
Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Ocak)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM FK – AMED SPORTİF
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR - İNEGÖLSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖİS - SAKARYASPOR