Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Ocak)

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM FK – AMED SPORTİF

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR - İNEGÖLSPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖİS - SAKARYASPOR