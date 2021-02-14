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14.02.2021 - 10:11 |

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Şubat)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Şubat)
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Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...


13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİ MEŞE SPOR – GÜMÜŞHANESPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR – HEKİMOĞLU TRABZON
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR – ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR – MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AFJET AFYONSPOR – ÇORUM FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / NİĞDE ANADOLU FK – SARIYER
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER – UŞAK SPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – SAKARYASPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR – PENDİKSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - PAZARSPOR

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Şubat)

 

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