Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Şubat)

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...



13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİ MEŞE SPOR – GÜMÜŞHANESPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR – HEKİMOĞLU TRABZON

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR – ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR – MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AFJET AFYONSPOR – ÇORUM FK

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / NİĞDE ANADOLU FK – SARIYER

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER – UŞAK SPOR



13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – SAKARYASPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR – PENDİKSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - PAZARSPOR