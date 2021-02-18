Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (18 Şubat)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / UŞAKSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM FK – İNEGÖLSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / GÜMÜŞHANESPOR – ANKARA DEMİRSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HACETTEPE SPOR – AMED SPORTİF FAALİYETLER
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SARIYER – ERGENE VELİMEŞESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARACABEY BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - TURGUTLUSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BODRUMSPOR – TARSUS İDMAN YURDU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR – VAN SPOR KULÜBÜ
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYESPOR - PAZARSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR – ETİMESGUT BELEDİYESPOR