Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Ocak)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYE SPOR – KIRKLARELİSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR – TURGUTLUSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN SPOR – TARSUS İDMAN YURDU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PAZARSPOR – EYÜPSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PENDİKSPOR – SERİK BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BODRUMSPOR – ETİMESGUT BELEDİYESPOR