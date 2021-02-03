Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3 Şubat)

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.



İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...



13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİMEŞESPOR - HACETTEPESPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR – ELAZIĞSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – VAN SPOR KULÜBÜ

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR – KARACABEY BELEDİYESPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / EYÜPSPOR - SAKARYASPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TARSUS İDMAN YURDU - PAZARSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TURGUTLUSPOR – MAMAK FK

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR – KIRŞEHİR BELEDİYESPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖZEL İLDARE SPOR – SİVAS BELEDİYESPOR