Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları yarın yapılacak
Misli.com 2. Lig'de 24. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 13.00'te başlayacak maçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Kocaelispor-Afjet Afyonspor (Kocaeli)
Çorum-İnegölspor (Çorum Şehir)
Manisa-Niğde Anadolu (Mümin Erkasap Spor Tesisleri)
Sarıyer-Ergene Velimeşespor (Yusuf Ziya Öniş)
Gümüşhanespor-Ankara Demirspor (Gümüşhane Yenişehir)
Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe (Devre İlçe)
Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Uşakspor-Kahramanmaraşspor (Uşak 1 Eylül)
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (Şanlıurfa GAP)
Kırmızı Grup:
Serik Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Serik İsmail Oğan)
Bayburt Özel İdare-Turgutluspor (Bayburt Genç Osman)
Tetiş Yapı Elazığspor-Etimesgut Belediyespor (Elazığ Doğukent)
Pendikspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)
Mamak-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Çubuk İlçe)
Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)
Bodrumspor-Tarsus İdmanyurdu (Bodrum İlçe)
Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Sakaryaspor-Vanspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Sivas Belediyespor-Pazarspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)