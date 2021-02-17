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17.02.2021 - 10:18 | | AA

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları yarın yapılacak

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları yarın yapılacak
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 13.00'te başlayacak maçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Kocaelispor-Afjet Afyonspor (Kocaeli)

Çorum-İnegölspor (Çorum Şehir)

Manisa-Niğde Anadolu (Mümin Erkasap Spor Tesisleri)

Sarıyer-Ergene Velimeşespor (Yusuf Ziya Öniş)

Gümüşhanespor-Ankara Demirspor (Gümüşhane Yenişehir)

Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe (Devre İlçe)

Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Uşakspor-Kahramanmaraşspor (Uşak 1 Eylül)

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (Şanlıurfa GAP)

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Serik İsmail Oğan)

Bayburt Özel İdare-Turgutluspor (Bayburt Genç Osman)

Tetiş Yapı Elazığspor-Etimesgut Belediyespor (Elazığ Doğukent)

Pendikspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)

Mamak-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Çubuk İlçe)

Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)

Bodrumspor-Tarsus İdmanyurdu (Bodrum İlçe)

Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Sakaryaspor-Vanspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Sivas Belediyespor-Pazarspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Misli.com 2. Ligde 24. hafta maçları yarın yapılacak

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