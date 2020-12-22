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22.12.2020 - 11:27 |

Misli.com 2. Lig'de haftanın programı

Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 16'ncı hafta müsabakaları oynanacak.

Misli.com 2. Lig'de haftanın programı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak maç programı şöyle:

Beyaz Grup

13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Çorum FK-Hacettepe (Çorum Şehir)

13.00 Kocaelispor-Uşakspor (Kocaeli)

13.00 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)

13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)

Kırmızı Grup

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)

13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor (Gazi)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Pendikspor-Mamak FK (Pendik)

13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

 

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