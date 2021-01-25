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25.01.2021 - 10:19 | | AA

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. hafta yarın tek maçla başlayacak.

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

27 Ocak Çarşamba:

13.00 Manisa FK-Çorum FK (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Sarıyer-Kocaelispor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Zonguldak Kömürspor-İnegölspor (Devrek İlçe)

13.00 Hacettepe-Niğde Anadolu FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Uşakspor-Ergene Velimeşespor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK (Ortahisar Yavuz Selim)

Kırmızı Grup

27 Ocak Çarşamba:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Bayburt Özel İdare (Elazığ Doğukent)

13.00 Pendikspor-Serik Belediyespor (Pendik)

13.00 Mamak FK-Kardemir Karabükspor (Çubuk)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Turgutluspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor (Bodrum İlçe)

13.00 Karacabey Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Sakaryaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Pazarspor-Eyüpspor (Pazar İlçe)

13.00 Vanspor FK-Tarsus İdmanyurdu (Van Atatürk)

13.00 Sivas Belediyespor-Kırklarelispor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Misli.com 2. Ligde sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak

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