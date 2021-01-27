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27.01.2021 - 10:15 |

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Ocak)

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Ocak)
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Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Grup'ta Bucaspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Yıldırımspor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Misli.com 3. Lig aşaması bugün 4. Grup maçlarıyla devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 3. Lig 4. Grup / SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR – BAYRAMPAŞA SPOR

13:00 / 3. Lig 4. Grup / ADIYAMAN 1954 SPOR – BURSA YILDIRIMSPOR

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Ocak)

 

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