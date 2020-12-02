Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa
02.12.2020 - 10:37 |

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa
ABONE OL

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 3. Lig 1. Grup / ARNAVUTKÖY BLD GENÇLİK VE SPOR - EDİRNE BELEDİYESPOR

13:00 / 3. Lig 1. Grup / DİYARBEKİRSPOR A.Ş. - OFSPOR A.Ş.

13:00 / 3. Lig 2. Grup / FETHİYESPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ

13:00 / 3. Lig 3. Grup / BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - KARŞIYAKA

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa

Ajax'ın İngiliz takımlarına attığı en iyi 10 gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hüseyin Çimşir geri döndü
    Hüseyin Çimşir geri döndü
  2. Sivasspor - Villareal maçının hakemi belli oldu
    Sivasspor - Villareal maçının hakemi belli oldu
  3. Marafona zirvede
    Marafona zirvede
  4. Schumacher, Haas takımıyla anlaştı!
    Schumacher, Haas takımıyla anlaştı!
  5. Alisson sakatlandı
    Alisson sakatlandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Başvuru sonuçları açıklandı...

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Başvuru sonuçları açıklandı...

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet