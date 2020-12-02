Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!



1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.



İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...



13:00 / 3. Lig 1. Grup / ARNAVUTKÖY BLD GENÇLİK VE SPOR - EDİRNE BELEDİYESPOR



13:00 / 3. Lig 1. Grup / DİYARBEKİRSPOR A.Ş. - OFSPOR A.Ş.



13:00 / 3. Lig 2. Grup / FETHİYESPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ



13:00 / 3. Lig 3. Grup / BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - KARŞIYAKA