Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri Misli.com 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı
28.11.2020 - 16:54 | | İSTANBUL (AA) -

Misli.com 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı

Misli.com 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı
ABONE OL

Gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928: 0-1

Ofspor-Payasspor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor: 4-1

Kızılcabölükspor-1877 Alemdağspor: 2-4

Çankaya FK-Manisaspor: 0-2

Fatsa Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Belediye Derincespor: 2-1

Antalya Kemerspor-Diyarbekirspor: 1-3 

2. Grup:

Kahta 02-Ceyhanspor: 5-0

İskenderun FK-Yomraspor: 0-3

Belediye Kütahyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Halide Edip Adıvarspor-Karaman Belediyespor: 2-1

Ağrı 1970-Yozgatspor 1959: 1-0

Çengelköy Futbol Yatırımları-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

3. Grup:

Gölcükspor-Esenler Erokspor: 0-2

Elazığ Karakoçan FK-Isparta 32: 1-1

Yalovaspor-Erbaaspor: 0-1

Cizrespor-Osmaniye FK: 0-2

Çatalcaspor-Altındağspor: 0-0

Arhavispor-Şile Yıldızspor: 0-1

Çarşambaspor-İçel İdmanyurdu: 1-0

Somaspor-Batman Petrolspor: 1-1

Messi, Maradona'ya saygı duruşunda kendini zor tuttu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fuat Çapa resmen açıklandı!
    Fuat Çapa resmen açıklandı!
  2. 'Son 30 saniyede gelen gol bizi çok kızdırdı ve üzdü'
    'Son 30 saniyede gelen gol bizi çok kızdırdı ve üzdü'
  3. Misli.com 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı
    Misli.com 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı
  4. Bakan Kasapoğlu: Cemil hocanın hatırasının yaşatılması adına çalışmalarımız olacak
    Bakan Kasapoğlu: Cemil hocanın hatırasının yaşatılması adına çalışmalarımız olacak
  5. Cenk Tosun ayrılacak mı? Açıkladı...
    Cenk Tosun ayrılacak mı? Açıkladı...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hamzaoğlu: Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli

Hamzaoğlu: Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: 0-2

THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Luke Sikma

THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Luke Sikma

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet