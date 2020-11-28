Misli.com 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı
Misli.com 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta maçları tamamlandı.
Gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928: 0-1
Ofspor-Payasspor: 3-1
Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor: 4-1
Kızılcabölükspor-1877 Alemdağspor: 2-4
Çankaya FK-Manisaspor: 0-2
Fatsa Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Belediye Derincespor: 2-1
Antalya Kemerspor-Diyarbekirspor: 1-3
2. Grup:
Kahta 02-Ceyhanspor: 5-0
İskenderun FK-Yomraspor: 0-3
Belediye Kütahyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Halide Edip Adıvarspor-Karaman Belediyespor: 2-1
Ağrı 1970-Yozgatspor 1959: 1-0
Çengelköy Futbol Yatırımları-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
3. Grup:
Gölcükspor-Esenler Erokspor: 0-2
Elazığ Karakoçan FK-Isparta 32: 1-1
Yalovaspor-Erbaaspor: 0-1
Cizrespor-Osmaniye FK: 0-2
Çatalcaspor-Altındağspor: 0-0
Arhavispor-Şile Yıldızspor: 0-1
Çarşambaspor-İçel İdmanyurdu: 1-0
Somaspor-Batman Petrolspor: 1-1