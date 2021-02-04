Misli.com 3. Lig'de görünüm
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17 ve 2 ile 3. gruplarda 19. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17 ve 2 ile 3. gruplarda 19. hafta maçları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Kızılcabölükspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-0
Manisaspor-Belediye Derincespor: 1-5
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çankaya: 2-0
Bucaspor 1928-Diyarbekirspor: 1-1
1877 Alemdağspor-Ofspor: 1-2
Artvin Hopaspor-Antalya Kemerspor: 2-0
Arnavutköy Belediyesi-Payasspor: 3-0
2. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor-Tekirdağspor: 2-2
İskenderun-Tokatspor: 1-0
Ceyhanspor-Nazilli Belediyespor: 2-6
Belediye Kütahyaspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-3
Fethiyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Kahta 02-Çengelköy Futbol Yatırımları: 1-1
Yomraspor-Yozgatspor 1959: 2-1
Mardin Fosfatspor-Ağrı 1970: 1-0
3. Grup:
Isparta 32-Batman Petrolspor: 2-0
Osmaniyespor-Şile Yıldızspor: 3-2
Gölcükspor-Somaspor: 0-0
Esenler Erokspor-Karşıyaka: 1-0
Elazığ Karakoçan-Çarşambaspor: 1-1
Erbaaspor-İçel İdmanyurdu: 2-2
Yalovaspor-Arhavispor: 0-0
Cizrespor-Çatalcaspor: 0-1