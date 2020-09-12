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12.09.2020 - 17:21 | | AA

Misli.com Sultanlar Ligi - Çan Gençlik Kalespor: 3 - İlbank: 1

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Çan Gençlik Kalespor, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi - Çan Gençlik Kalespor: 3 - İlbank: 1
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Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Erol Akbulut, Eyüpcan Kayışoğlu

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga, Hande Naz Şimşek (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)

İlbank: Ceyda Durukan, Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Yaprak Erkek (Ceren Önal, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ezgi Arslan)

Setler: 25-21, 25-19, 23-25, 25-20

Süre: 140 dakika (35, 29, 44, 32)

Misli.com Sultanlar Ligi - Çan Gençlik Kalespor: 3 - İlbank: 1

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