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12.09.2020 - 15:40 | | İSTANBUL (AA) -

Misli.com Sultanlar Ligi - Fenerbahçe Opet: 3 - Beşiktaş: 0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Misli.com Sultanlar Ligi - Fenerbahçe Opet: 3 - Beşiktaş: 0
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim Acar

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)

Setler: 25-12, 25-19, 25-12

Süre: 69 dakika (20, 26, 23)

 

 

 

 

 

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