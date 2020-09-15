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15.09.2020 - 20:50 | | AA

Misli.com Sultanlar Ligi - Kuzeyboru: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Kuzeyboruspor, sahasında Çan Gençlik Kalespor’u 3-1 yendi.

Misli.com Sultanlar Ligi - Kuzeyboru: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1
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Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Victoria, Arzum Tezcan)

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga, Hande Naz Şimşek (Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi)

Setler: 25-18, 25-17, 20-25, 25-20

Süre: 69 dakika (16, 16, 20,17)

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