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11.02.2021 - 12:51 | | ANKARA (AA) -

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. haftanın programı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. haftanın programı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 28. hafta maç programı şöyle:

12 Şubat Cuma:

12.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

14 Şubat Pazar:

13.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 Çan Gençlik Kale Spor-Türk Hava Yolları (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)

15.30 Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel Voleybol)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

15 Şubat Pazartesi:

14.00 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)

Misli.com Sultanlar Liginde 28. haftanın programı

 

 

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