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HaberlerVoleybol Haberleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde dördüncü hafta yarın 5 maçla başlayacak
21.09.2020 - 10:31 | | AA

Misli.com Sultanlar Ligi'nde dördüncü hafta yarın 5 maçla başlayacak

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftası yarın 5 maçla başlayacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde dördüncü hafta yarın 5 maçla başlayacak
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 İlbank-Türk Hava Yolları (Başkent)

16.00 Beşiktaş-PTT (Burhan Felek)

17.00 Kuzey Boru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

23 Eylül Çarşamba:

14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)

16.00 Sistem9 Yeşilyurt-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek)

19.30 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank Spor Sarayı)

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