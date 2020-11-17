MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde yarın 3 maç var
17.11.2020 - 11:50 | | İSTANBUL (AA) -

Misli.com Sultanlar Ligi'nde yarın 3 maç var

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında yarın 3 maç oynanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise erteleme karşılaşmaları yapılacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde yarın 3 maç var
ABONE OL

 

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında yarın 3 maç oynanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 8, 12 ve 14. hafta erteleme karşılaşmaları yapılacak.

Yarın oynanacak maçların programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

13.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)

14.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Cengiz Göllü)

AXA Sigorta Efeler Ligi

8. Hafta

13.00 Solhanspor-Ziraat Bankkart (Bingöl Karşıyaka)

17.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

12. Hafta

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)

14. Hafta

15.00 Spor Toto-Afyon Belediye Yüntaş (Başkent)

Misli.com Sultanlar Liginde yarın 3 maç var

 

 

Trabzonspor'da Erzurumspor mesaisi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arda Turan şoku! Kendisi açıkladı...
    Arda Turan şoku! Kendisi açıkladı...
  2. Beklenen oldu! Nazım Sangare...
    Beklenen oldu! Nazım Sangare...
  3. Sultanlar Ligi'nde yarın 3 maç var
    Sultanlar Ligi'nde yarın 3 maç var
  4. Milli maç öncesinde kadrodan çıkarıldı
    Milli maç öncesinde kadrodan çıkarıldı
  5. Halil Mutlu anılarını anlattı
    Halil Mutlu anılarını anlattı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erzurumspor'da İbrahim Akdağ sakatlandı

Erzurumspor'da İbrahim Akdağ sakatlandı

Sivasspor’da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

Sivasspor’da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

Antalyaspor'da 7 eksik

Antalyaspor'da 7 eksik  

Son dakika | Bogdan Bogdanovic'ten rekor transfer

Son dakika | Bogdan Bogdanovic'ten rekor transfer

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet