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HaberlerVoleybol Haberleri Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı
15.09.2020 - 23:47 | | AA

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı
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Ligde oynanan maçların sonucu şöyle:

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT: 0-3

Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor: 3-1

VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor: 0-3

İlbank-Karayolları: 1-3

Ligde ikinci hafta, yarın yapılacak Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.

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