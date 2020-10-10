Misli.com’da canlı iddaa ve canlı izleme keyfi 2.ve 3.Lig maçlarıyla devam ediyor
Milli maç arasında majör liglere ara verildi fakat Misli.com’da canlı iddaa ve canlı izleme keyfi devam ediyor. Misli.com’da, Türkiye 2.ve 3.Lig maçlarını CANLI izleyebilirsiniz.
İşte Misli.com’da yayınlanacak olan, Misli.com 2.Lig ve Misli.com 3.Lig Karşılaşmaları;
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10 Ekim 2020 Cumartesi
14:00
UŞAK SPOR A.Ş.
AMED SPORTİF FAALİYETLER
10 Ekim 2020 Cumartesi
14:30
HEKİMOĞLU TRABZON
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi
14:30
SİVASBELEDİYE SPOR
SERİK BELEDİYESPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi
14:30
GÜMÜŞHANESPOR
ERGENE VELİMEŞESPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi
14:30
ELAZIĞSPOR
TURGUTLUSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi
14:30
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
KARDEMİR KARABÜKSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi
14:30
PAZARSPOR
VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
10 Ekim 2020 Cumartesi
15:00
HACETTEPE SPOR
SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10 Ekim 2020 Cumartesi
15:00
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.
ANKARA DEMİRSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi
15:00
KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
1922 KONYASPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi
15:30
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
İNEGÖLSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi
15:30
SAKARYASPOR A.Ş.
KIRKLARELİSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi
15:30
SARIYER
NİĞDE ANADOLU FK
10 Ekim 2020 Cumartesi
15:30
KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
TARSUS İDMAN YURDU
10 Ekim 2020 Cumartesi
15:30
PENDİKSPOR
ETİMESGUT BELEDİYESPOR
11 Ekim 2020 Pazar
15:30
KARŞIYAKA
ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ
11 Ekim 2020 Pazar
15:30
BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.
BURSA YILDIRIM SPOR