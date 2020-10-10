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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Misli.com’da canlı iddaa ve canlı izleme keyfi 2.ve 3.Lig maçlarıyla devam ediyor
10.10.2020 - 13:05 |

Misli.com’da canlı iddaa ve canlı izleme keyfi 2.ve 3.Lig maçlarıyla devam ediyor

Milli maç arasında majör liglere ara verildi fakat Misli.com’da canlı iddaa ve canlı izleme keyfi devam ediyor. Misli.com’da, Türkiye 2.ve 3.Lig maçlarını CANLI izleyebilirsiniz.

Misli.com’da canlı iddaa ve canlı izleme keyfi 2.ve 3.Lig maçlarıyla devam ediyor
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İşte Misli.com’da yayınlanacak olan, Misli.com 2.Lig ve Misli.com 3.Lig Karşılaşmaları;

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10 Ekim 2020 Cumartesi

14:00

UŞAK SPOR A.Ş.

AMED SPORTİF FAALİYETLER

10 Ekim 2020 Cumartesi

14:30

HEKİMOĞLU TRABZON

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

10 Ekim 2020 Cumartesi

14:30

SİVASBELEDİYE SPOR

SERİK BELEDİYESPOR

10 Ekim 2020 Cumartesi

14:30

GÜMÜŞHANESPOR

ERGENE VELİMEŞESPOR

10 Ekim 2020 Cumartesi

14:30

ELAZIĞSPOR

TURGUTLUSPOR

10 Ekim 2020 Cumartesi

14:30

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR

KARDEMİR KARABÜKSPOR

10 Ekim 2020 Cumartesi

14:30

PAZARSPOR

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

10 Ekim 2020 Cumartesi

15:00

HACETTEPE SPOR

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

10 Ekim 2020 Cumartesi

15:00

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.

ANKARA DEMİRSPOR

10 Ekim 2020 Cumartesi

15:00

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR

1922 KONYASPOR

10 Ekim 2020 Cumartesi

15:30

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

İNEGÖLSPOR

10 Ekim 2020 Cumartesi

15:30

SAKARYASPOR A.Ş.

KIRKLARELİSPOR

10 Ekim 2020 Cumartesi

15:30

SARIYER

NİĞDE ANADOLU FK

10 Ekim 2020 Cumartesi

15:30

KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.

TARSUS İDMAN YURDU

10 Ekim 2020 Cumartesi

15:30

PENDİKSPOR

ETİMESGUT BELEDİYESPOR

11 Ekim 2020 Pazar

15:30

KARŞIYAKA

ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ

11 Ekim 2020 Pazar

15:30

BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.

BURSA YILDIRIM SPOR

 

A Milli Takımı Rusya'ya taraftarlar uğurladı...
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