Misli.com'da Günün Canlı Maç Yayınları (29.05.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:30 GK1 Daegu FC - Sangju Sangmu Phoenix

17:00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii

17:00 LP Ramenskiy, Igor - Kuzmin, Sergey

17:00 LP Safonov, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr

17:30 LP Ermilov, Aleksey - Novikov, Ilya

17:30 LP Ivanov, Valery - Shagarov, Oleg

17:30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei

19:30 AL2 Darmstadt 98 - Greuther Furth

19:30 AL2 Osnabruck - Jahn Regensburg

21:30 AL1 Freiburg - B. Leverkusen

21:45 AVK Salzburg - Aus Lustenau

Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Üçü de son maçlarında puan kaybı yaşadı, aralarındaki amansız rekabet devam ediyor!

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Son olarak Türk Derbisi'nde gülen taraf Kaan Ayhan ve Kenan Karaman olmuştu...

Sadece Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1, Almanya 2. Bundesliga ve futbola geri dönen Avusturya'da kupa maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

Bu akşam Salzburg, Austria Lustenau ile kupada karşılaşacak!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!