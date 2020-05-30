Misli.com'da Günün Canlı Maç Yayınları (30.05.2020)
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Futbolda Almanya Bundesliga başta olmak üzere Güney Kore K-Lig 1, Almanya 2. Bundesliga hatta Masa Tenisi maçları bile CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13:00 GK1 Busan I Park - Suwon Samsung Bluewings
13:00 GK1 Gwangju FC - Ulsan Hora-I
14:00 AL2 Holstein Kiel - Arminia Bielefeld
14:00 AL2 Karlsruhe - Saint Pauli
14:00 AL2 Nürnberg - Bochum
14:00 AL2 Sandhausen - Hannover 96
16:30 AL1 Hertha Berlin - Augsburg
16:30 AL1 Mainz - Hoffenheim
16:30 AL1 Schalke 04 - Werder Bremen
16:30 AL1 Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
17:00 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor
17:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Nemashkalo, Vladimir
17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie
17:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Pinkovskii, Pavel
17:30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis
19:00 LP Matveev, Igor - Vladimirovich Vahnin, Geo
19:00 LP Novikov, Ilya - Ramenskiy, Igor
19:00 LP Safonov, Vladimir - Pravednov, Andrey
19:30 AL1 Bayern Münih - F. Düsseldorf
19:30 LP Zhulyabin, Vladimir - Menshikov, Andrey
20:00 LP Pravednov, Andrey - Serebrennikov, Alexandr
20:00 LP Ramenskiy, Igor - Zhulyabin, Vladimir
20:30 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor
20:30 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya
21:00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
21:30 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg
21:30 LP Ramenskiy, Igor - Menshikov, Andrey
Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Leverkusen dün akşam kazanıp rahat nefes aldı, peki ya diğerleri buna nasıl tepki verecek?
Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Son olarak Türk Derbisi'nde, Schalke'ye karşı gülen taraf Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Düsseldorf olmuştu...
Sadece Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...
Güney Kore'de zirve hedefindeki Ulsan, son sıradaki Gwangju'ya konuk olacak... Geçtiğimiz hafta sonu Stuttgart'ı deviren Holstein Kiel, bu sefer de 2. Bundesliga'nın zirvesindeki Bielefeld'e çelme takabilecek mi?
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!
Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!