Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

Alanyaspor – Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Alanyaspor – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’u konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Yarışta ciddi kayıplar yaşayan Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında pozisyonlar yakalasa da aradığı golü bulamadı. Alanyaspor ligin en organize ekiplerinden biri ve etkili hücum silahlarıyla hep tehlike yaratıyor. Beşiktaş geçen hafta Trabzonspor’u açıkçası elinden kaçırdı. Maç genelinde rakibine göre çok üstün oynayan Siyah Beyazlılar, bireysel hatalar yüzünden kazanamasa da performansıyla takdir topladı. Alanya’da tempolu bir maç olası. İki ekibin de fileleri havalandırması mümkün görünüyor.

Salzburg – Eintracht Frankfurt: 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün tek UEFA Avrupa Ligi maçı Salzburg – Eintracht Frankfurt karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %24’ü mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Halil Demirkan’ın Yorumu

Eşleşmenin ilk maçında Frankfurt rakibini 4-1 mağlup ederek avantajlı bir sonuç elde etmişti. Salzburg'a tur için goller gerekecek. İlk maç gibi yine gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.

Düsseldorf – Hertha Berlin: 9.5 Korner Altı

İddaa programı Bundesliga bülteninde haftanın açılış maçı Fortuna Düsseldorf – Hertha Berlin karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %36’sı korner bahislerine yönelmiş durumda.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Fatih Demireli’nin Yorumu

Ligin ikinci yarısında hoca değiştiren iki takımı karşı karşıya geliyor, ancak Hertha'da sular hala durulmuyor. Jürgen Klinsmann'ın görevde kaldığı üç ayda tuttuğu günlük başına sızdı ve kulüpteki yönetimden, futbolcuya kadar herkese ağır ithamlarda bulunan Klinsmann'a dava açılmak üzere. Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve getirilen ve daha sonra Klinsmann'in yerini alan Alexander Nouri, bu durumun takımı etkilemediğini söyledi. Daha büyük etki, geçen haftaki 5-0'lık Köln mağlubiyeti yaratmış olabilir. Düsseldorf geçtiğimiz hafta Freiburg'u 2-0 yenerek önemli üç puan yazdı hanesine. Konuk ekipte Ascacıbar ve Stark'ın cezaları nedeniyle olmayışı önemli eksikler. Ev sahibini bir adım önde görüyorum.

Real Sociedad – Real Valladolid: Maç Sonucu 1

La Liga’da haftanın açılışında Real Sociedad ile Real Valladolid karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %49’u ev sahibi ekibin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Son 4 maçta aldıkları 7 puan, Valladolid'i düşme hattının 7 puan üstüne taşıdı ve morallendirdi. Sociedad ise kupa ve lig olmak üzere son 8 maçta 7 galibiyetle dolu dizgin yoluna devam ediyor. Geçen hafta Valencia'yı eksik yakalamanın da avantajıyla 3-0 yenerek gönderdiler. Valladolid son dönemde zor rakiplerden oldu. 1 ve ALT seçimi tarafındayım. İlk yarı 0 da düşünülebilecek seçeneklerden.