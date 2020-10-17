Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

Chelsea – Southampton : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Chelsea - Southampton karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %76’sı ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İlk 4 maç sonunda transferlerinin karşılığını henüz sahaya yansıtamayan Chelsea, son maçta da C.Palace’ı 2.yarıda şans golüyle çözdü, ardından 2 penaltı derken tek devrede 4-0’I yakaladı. Ancak ilk 45’te üretkenlik adına hiçbir şey sergileyemedi.Soton ise yenilgiyle sezona başladığı C.Palace maçında da kötü değildi, sonraki 5 yedikleri Tottenham maçında da. Ama 2 yenilgiye rağmen sonraki 2 maçı kazanarak morallendiler. Redmond, Armstrong ve Djenepo’nun yokluğu önemli. Zor maç ancak Chelsea kazanır tarafındayım. Korner açısından ideal maçlardan. 10.5 üst düşünülebilir.

Real Madrid – Cadiz: Maç Sonucu 1

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - Cadiz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %93’ü ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Real Madrid lige parlak bir başlangıç yaptı. Vinicius Junior lige ısınmaya başladı ve takıma katkı veriyor. Cadiz bu maçta savunma ağırlıklı oynamak isteyecektir. Real kilidi erken açarsa farklı bir galibiyet elde eder.

Arminia Bielefeld – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

Günün bir diğer öne çıkan karşılaşması Arminia Bielefeld – Bayern Münih mücadelesinde Misli.com üyeleri %85’lik oranla konuk takımdan yana görünüyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Analizi

Bayern, Perşembe akşamı ertelenen kupa maçına çıktı ve 5. Lig temsilcisi Düren'i 3-0 ile geçti. Yeni transferler Douglas Costa, Eric-Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr ve Marc Roca sahadaydı, Choupo-Moting ve Sarr göz doldurdu. Bielefeld deplasmanında yine as kadroyu sahaya sürecek olan Hansi Flick'i en çok sevindiren olay, Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Robert Lewandowski'nin iyileşmesi oldu. Bielefeld özveriyle oynayan, ısıran, isteyen bir takım. Ancak Bayern'den puan koparma ihtimalleri düşük. Beklentim Bayern'in kazanması ve 2,5 gol üstünün de oluşması.