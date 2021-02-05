Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

Hertha Berlin – Bayern Münih Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok oynanan maçı Hertha Berlin-Bayern Münih karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %46’sı konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Fatih Demireli’nin Yorumu

Hertha'nın yeni Teknik Direktörü Pal Dardai'nin başlangıç fikstürü bir hayli zor. Frankfurt, Bayern, Stutgart, Leipzig, Wolfsburg... Frankfurt'a kaybeden Hertha, şimdi Bayern'i durdurmayı çalışacak. Haftaiçi transfer edilen Sami Khedira takımda yerini alir mi, bilinmez ama oyun olarak Frankfurt maçında Dardai'nin etkisiyle bir iyileşme göründü. Bayern çok formda ve ligdeki farkı yine açmaya başladı. Dardai, Bayern'i durdurmaya çalışacak. Biraz da bu yüzden beklentim 3,5 gol altı.

Samsunspor – Bandırmaspor Maç Sonucu 1

TFF 1. Lig’de haftanın açılışında Samsunspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %57’si ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Analizi

Samsunspor’un dış sahadaki istikrarsızlığı Ümraniye karşısında da sürdü. Öne geçtikleri maçı koparamadılar, 1 puan aldılar. 90’da gelen rakibin golünde kural hatası olduğu iddiasıyla maçın tekrarı gündemde. Kural hatasının olduğu iddia edilen pozisyon sonrası kırmızı kart gören teknik direktörleri Ertuğrul Sağlam tribünde olacak. Antrenör Gökhan Geylani yönetiminde sahaya çıkacaklar. Ayrıca son 2 maçta attıkları 3 golün 2’sini atan golcüleri Nadir çiftçi de cezası nedeniyle oynayamayacak. Tomane’nin sakatlığı sürüyor. Ahmethan’ı da kiraladıkları için yeni trasferleri olan, iki maçta sonradan oyuna giren Mathias Coureur gol ümitleri olacak. Bandırmaspor’un 5 maçlık galibiyet serisi Akhisar deplasmanında sona erdi. Ofansif anlamda etkili gözükmediler. İlk yarıdaki mücadelelerinde olduğu gibi ikinci yarının daha gollü geçmesini bekliyorum.

Fiorentina – Inter Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Fiorentina – Inter karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Fiorentina, 9 kişi kaldığı Torino deplasmanında savunma oyunundaki etkinliği ile beraberliği koparmayı başardı. İnter, ligde Benevento karşısında rahat kazanırken Lukaku'suz çıktığı Juventus kupa mücadelesinde kaybetti. İnter, bu maçın ardından Juventus ile kupa rövanşı oynayacak. Fiorentina’nın düşük oyun temposuna ayak uydurmaları mümkün. Düşük skorlu bir sonuç bekliyorum. Öncelikli tercihim 3,5 gol altı bahsi olacak. Alternatif düşünenler ilk yarı beraberliğine yönelmeli.