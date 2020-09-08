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08.09.2020 - 13:47 | | İSTANBUL, (DHA)

Misli.com'dan Türk futboluna büyük destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Misli.com ile TFF 2’nci Lig ve TFF 3’üncü Lig'in isim sponsorluğu için sözleşme imzalayacak.

Misli.com'dan Türk futboluna büyük destek
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TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00’de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek. Törene TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören katılacak.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz hafta yapılan TFF Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamayla Türk futboluna müjdeyi vermişti. Özdemir’in, "TFF 2’nci Lig ve TFF 3’üncü Lig’in marka değerini yükseltmek en büyük hedefimizdi. Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık" sözlerinin ardından TFF, bugün resmi siteden yaptığı açıklama ile anlaşmanın yarın imzaya döküleceğini belirtti.

Misli.com ile yapılacak olan anlaşmayla Türk futboluna büyük katkı sağlanacak ve alt liglerdeki kulüplere önemli bir gelir kaynağı sağlanmış olacak.

Misli.comdan Türk futboluna büyük destek

 

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