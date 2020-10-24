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24.10.2020 - 07:00 |

Misli’den Göztepe’ye destek

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, İzmir şehrini Süper Lig’de temsil eden tek kulüp olan Göztepe’ye 2020-21 sezonu için resmi bahis sponsorluğu desteği verecek.

Misli’den Göztepe’ye destek
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, futbol ve voleybol sporlarında federasyonlar nezdinde gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak sürdürüyor.
Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması ile 2. ve 3. Liglere isim sponsoru olan misli.com, İzmir şehrini Süper Lig’de temsil eden tek kulüp olan Göztepe’ye 2020-21 sezonu için resmi bahis sponsorluğu desteği verecek.
Göztepe Spor Kulübü ile yapılan anlaşma kapsamında futbol takımının şort ve tozluklarında misli.com logosu yer alacak.

Misli’den Göztepe’ye destek

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